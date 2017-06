NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa mit "Underperform" und einem Kursziel von 15,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Innerhalb des europäischen Transportsektors sei er für die Fluggesellschaften vorsichtig, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montagabend vorgelegten Branchenstudie. Die operativen Margen (Ebitda-Margen) hätten zwar ihren Höhepunkt erreicht und sollten sich dank der wachsenden Wirtschaft und niedriger Treibstoffpreise auf diesem Niveau halten, doch die Kapazitäten wüchsen schneller als die Passagierzahlen. Die Lufthansa-Gesellschaften hätten die höchsten Kosten, weshalb es schwer falle, die heimischen Märkte gegen die Billig-Airlines zu verteidigen und gleichzeitig profitabel zu bleiben./gl /ajx/ag

