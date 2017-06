Haar - Sanha-Anleiheanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Experten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Anleihe (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) der Sanha GmbH & Co. KG unter die Lupe.Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der Sanha GmbH & Co. KG, müsse seine Anleihen-Gläubiger um die Prolongation seiner 2018 auslaufenden 37,5 Mio.-Anleihe bitten. Sanha wolle nunmehr die Rückzahlung der Anleihe bis 2023 verlängern und 10% des derzeitigen Volumens ab 2019 zurückbezahlen sowie den Zinssatz von bisher 7,75% auf 5,5% ab 2018 reduzieren.

