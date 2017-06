Die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex hat in den vergangenen drei Quartalen massiv an Boden verloren. Anfang Oktober 2016 notierte die Aktie noch um 27 Euro, vergangene Woche drohte ein Kurs unter zehn Euro. Doch zum Start in die neue Woche stand Nordex auf einmal auf dem zweiten Platz in der Gewinnerliste des TecDAX. Ist das der Boden, der Abstieg der Aktie endlich vorbei?

