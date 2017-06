Das breit aufgestellte südafrikanische Internet- und Medienunternehmen, das in rund 130 Ländern aktiv ist, steigerte den Umsatz im abgelaufenen Fiskaljahr um 2,9 %auf 6,1 Mrd. $. Naspers erzielt einen Großteil des Ergebnisses mit Beteiligungen an anderen Internetkonzernen. Dies sind insbesondere Tencent (China) sowie Mail.ru (Russland). Die Naspers-eigenen Aktivitäten blieben im beendeten Fiskaljahr (bis 31. März) im operativen Minus stecken: Der operative Verlust wurde von 177 auf 360 Mio. $ ausgeweitet. Der gesamte Jahresgewinn erreichte 4,06 $ je Aktie bzw. in Summe 2,92 Mrd. $, eine enorme Steigerung um 184 % gegenüber dem Gewinn des Jahres 2016, als aus Aktionärssicht 994 Mio. $ übrig geblieben waren. Für Naspers wird zurzeit ein Börsenwert in Höhe von 91 Mrd. $ angezeigt, das KGV auf Basis von Gewinnerwartungen wird bei OnVista mit 26 (nächstes Geschäftsjahr) angezeigt. Die Chance auf ein akzeptables Kursplus sehen wir erst im Fall eines Rückschlags, die Kaufgrenze wird bei 161 Euro angesetzt.br/>

