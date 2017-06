Die hohen Fördermengen in den USA strapazieren den Öl-Markt weiter - trotz einer schwachen Erholung in den letzten Tagen. Auch am Dienstag steigen die Preise zum Handelsstart leicht. Händler bleiben aber skeptisch.

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,99 US-Dollar und damit 16 ...

