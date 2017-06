Das Analysehaus RBC Capital hat Air France-KLM von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 20,00 Euro angehoben. Die Aktie der Fluggesellschaft habe ihren Wert seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt und das Potenzial, sich in Zukunft auch weiter so stark zu entwickeln, schrieb Analyst Damian Brewer in einer Studie vom Dienstag. Er verwies auf das verbesserte europäische Wirtschaftsumfeld. Allerdings stehe Air France-KLM weiter vor strukturellen Herausforderungen./gl/ajx

AFA0010 2017-06-27/08:58

ISIN: FR0000031122