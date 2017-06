Nordex-Aktionäre benötigten in diesem Jahr bislang starke Nerven: Ihr Investment verlor seit Jahresanfang 2017 ganze 50% an Wert und rutschte auf das niedrigste Niveau seit 2014. Doch nun scheint es endlich positive Impulse zu geben. Denn wie gestern bekannt wurde, hat der Windkraftanlagen-Hersteller einen Auftrag zur Lieferung von 10 Turbinen in die Türkei erhalten. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...