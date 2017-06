Expertenmeinung

USA: Zinsen steigen, Verbraucherfinanzen stabilisiert



In den USA weist der Zinstrend nach oben. Für die amerikanischen Privathaushalte ist das aber keine große Bedrohung: Ihre Finanzsituation hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. So belief sich ihr Schuldendienst zuletzt auf etwa zehn Prozent des verfügbaren Einkommens. 2006, im Jahr vor Beginn der Finanzkrise, betrug der Schuldendienst über zwölf Prozent und stieg anschließend auf mehr als 13 Prozent des verfügbaren Einkommens, so der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management.

Amerikas Privathaushalte verfügen inzwischen auch über ein höheres Vermögen: Im zweiten Quartal 2007 belief es sich - abzüglich Schulden - noch auf 67,7 Billionen Dollar. Bis Ende 2016 war das Nettovermögen auf rund 95,6 Billionen Dollar gestiegen. Gleichzeitig legte die Sparquote von etwa drei auf knapp sechs Prozent des verfügbaren Einkommens zu.



