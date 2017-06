Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nestle nach dem Einstieg des US-Hedgefonds Third Point auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Er hoffe, auf der Investorenveranstaltung des Lebensmittelherstellers am 26. September mehr dazu zu erfahren, wie das neue Management den Wert für die Aktionäre steigern wolle, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Dienstag./gl/ajx

2017-06-27

