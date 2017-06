Die Senior Anleihen der Banca Popolare di Vicenza SpA und Veneto Banca SpA spiegelten die Rettung ohne Beteiligung der vorrangigen Gläubiger deutlich wieder. Senior Bonds, die zuvor im Bereich von 85 notierten, waren bereits im Tagesverlauf gestern deutlich über 100 gepreist. Die Daimler AG (A2/A/A-) platzierte 3 Tranchen bei: A: EUR 1,25 Mrd., 7 Jahre, 3mE+45 BP; B: EUR 1,5 Mrd., 12 Jahre, MS+60 BP; C: EUR 1,3 Mrd., 20 Jahre, MS+85 BP. Nordea Bank preiste gestern eine "Green Bond" Emission (EUR 500 Mio., 5 Jahre, Aa3/AA-/AA-) bei MS+18 BP. Auf dem EUR denominierten Covered Bond Markt bringt die geplante Emission der Bank of Queensland wieder neue Farbe ins Spiel. Der Covered Bond verfügt über eine Conditional Pass Through Option und ist Aaa/AAA geratet. Quelle:...

