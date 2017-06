Krefeld - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief": Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet AG (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) bei 30 Euro. Rocket Internet habe sich in den letzten zwei Jahren angesichts hoher Kursverluste an der Börse teils harscher Kritik ausgesetzt gesehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...