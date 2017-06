Deufol SE: Deufol eröffnet neue Produktionsstätte in Tschechien

DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges Deufol SE: Deufol eröffnet neue Produktionsstätte in Tschechien 27.06.2017 / 09:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Deufol, globaler Marktführer für Industriegüterverpackungen eröffnet neue, innovative Produktionsstätte in Cheb, Tschechien.

Ein Jahr nach dem Spatenstich erfolgte nun die Inbetriebnahme des neuen, hochmodernen Produktionsbetriebs. Der Produktionsanlauf hat begonnen und wird bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

An der Eröffnungsfeier im Industriegebiet von Cheb nahmen sowohl Kunden, Vertreter der Region Karlovy Vary, der Stadt Cheb, der Medien, sowie Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Deufol-Gruppe teil.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Deufol Strategie. Innovative und hocheffiziente Herstellungsprozesse ermöglichen es, zeitkritische Kundenbestellungen zu bearbeiten und trotzdem die maximale Effizienz in der Wertschöpfung zu erreichen. Die flexible, standardisierte Herstellung der neuen Verpackungen ist speziell auf die wachsende Nachfrage nach effizienter, standardisierter Verpackung im Bereich der sequenziellen Lieferzeiten ausgerichtet.

Mit dem neuen Produktionsstandort verbindet Deufol die Kompetenz in Design und dem effizienten Herstellen von standardisierten Verpackungen. Das neue Werk in Cheb lebt digitale Vernetzungen nach dem Industrie 4.0 Prinzip.

In der Stadt Cheb sowie der gesamten Region Karlovy Vary wurden über 100 neue Arbeitsplätze geschaffen und somit die Wirtschaftskraft der Region weiter gestärkt.

Diese innovativen und effizienten Produktionsprozesse ermöglichen der Deufol den weiteren Ausbau der Produktivität sowie Stärkung der Marktposition.

Über die Deufol-Gruppe:

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, Automated Packaging, innovative IT Lösungen entlang der Supply Chain, Promotional & Display Packaging oder Data Packaging. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 93 Operations in 11 Ländern vertreten und beschäftigt circa 2.900 Mitarbeiter. In 2016 erreichte die Gruppe ein Jahresumsatz von 341 Mio. Euro.

Kontakt: Deufol SE Claudia Ludwig Johannes-Gutenberg-Straße 3-5 65719 Hofheim (Wallau) Tel.: +49 (6122) 50 1228 E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com

27.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

586639 27.06.2017

ISIN DE000A1R1EE6

AXC0066 2017-06-27/09:49