Nachdem die Börsen in Europa zunächst einiges an Rückenwind durch den deutschen ifo-Index erhalten hatten, flaute am Nachmittag die Kauflust infolge wieder sinkender Ölpreise ab, Schlussendlich blieb für die wichtigsten europäischen Indices ein klares Plus vor dem Tagesergebnis stehen. Der deutsche ifo-Index wurde allgemein leicht schwächer erwartet, gemeldete wurde dann aber ein neues Allzeithoch das den ungebremsten Optimismus widerspiegelt. Am stärksten waren gestern Nahrungsmittel- und Getränkehersteller, dieser Subindex zog rund 2,0% an. Zugpferd war Nestle, das den Einstieg des Hedgefonds Third Point mit 3,5 Milliarden US-Dollar vermelden konnte, mit 4,3% Zuwachs. Dieser neue Investor fordert den Verkauf der Beteiligung an...

