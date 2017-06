Der Automarkt in den USA kühlt sich weiter ab. Das verleitete General Motors nun dazu, das Absatzziel per 2017 leicht auf etwas mehr als 17 Mio. Autos zurückzunehmen. Für Juni ist nur noch mit einem annualisierten Absatz von 16,5 Mio. Autos zu rechnen. Das wäre der vierte Monat in Folge, in dem die Verkäufe unter der Schwelle von 17 Mio. Fahrzeugen liegen würden. So schwach lief es in den USA seit Mitte 2014 nicht mehr. In solch einem Umfeld haben es Autowerte natürlich schwer.br/>

