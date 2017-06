Medios AG ernennt Mi-Young Miehler zum COO

Medios AG ernennt Mi-Young Miehler zum COO

- Geschäftsführerin der Tochtergesellschaften Medios Pharma und Medios Digital wird ab 1. Juli 2017 als neues Mitglied des Vorstands (COO) das operative Geschäft des Konzerns leiten

- Aufsichtsratsvorsitzender Samson: "Mi-Young Miehler verfügt über exzellentes Know-how und bringt wichtige Kompetenzen in das Vorstandsteam mit ein"

Berlin, 27. Juni 2017 - Die Medios AG, ein Kompetenzpartner und Lösungsanbieter im Specialty Pharma Segment, ernennt Mi-Young Miehler mit Wirkung zum 1. Juli 2017 zum Chief Operating Officer (COO). Das hat der Aufsichtsrat heute beschlossen. Frau Miehler wird die operativen Geschäfte der Medios AG leiten und ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der Tochtergesellschaften Medios Pharma GmbH und Medios Digital GmbH fortsetzen. Durch ihre Ernennung erweitert sich der aus Manfred Schneider (Chief Executive Officer, CEO) und Matthias Gärtner (Chief Financial Officer, CFO) bestehende Vorstand auf drei Mitglieder.

Yann Samson, Aufsichtsratsvorsitzender der Medios AG: "Wir freuen uns, mit Mi-Young Miehler eine erfahrene Geschäftsfrau in den Vorstand der Medios AG berufen zu können. Als Managerin unserer schnell wachsenden Tochtergesellschaften Medios Pharma und Medios Digital verfügt sie über exzellentes Know-how - sowohl im Bereich des Großhandels mit Specialty Pharma Arzneimitteln als auch im Bereich der Digitalisierung des Geschäfts. Damit bringt sie zwei wichtige Kompetenzen in das Vorstandsteam mit ein."

Frau Miehler (48) studierte Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Ravensburg und Koreanistik, an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen sowie an der University of London. Ihre berufliche Laufbahn begann als Strategie- und Marketingberaterin bei Schott Glas in Mainz. Danach war sie bei der Scholz & Friends Agenda GmbH in Berlin tätig. Seit 2009 ist sie auf den Specialty Pharma Markt fokussiert und übernahm in Führungspositionen bei verschiedenen Vorgängergesellschaften der heutigen Medios AG.

Mi-Young Miehler, künftiger COO der Medios AG: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen, mir die Verantwortung für das operative Geschäft zu übertragen, und freue mich auf meine neue Aufgabe. Mit der zunehmenden Bedeutung von Specialty Pharma im Gesundheitssektor wachsen auch die Herausforderungen für Specialty Pharma Unternehmen. Wir bei Medios decken alle wichtigen Teile der Versorgungskette ab - und haben daher die besten Chancen, um von dieser Entwicklung zu profitieren."

Über Medios AG

Medios ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft personalisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.

Mit unseren Tochtergesellschaften Medios Pharma, Medios Manufaktur und Medios Digital verbinden wir einzelne Akteure des Marktes zu kooperierenden Partnern. Unser Ziel ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten zu gewährleisten.

