Der Linzer IT-Dienstleister S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5) lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung am Dienstag auf Schloss Hagenberg. Das im TecDAX gelistete Unternehmen will für 2016 eine Dividende in Höhe von 10 Eurocent ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (8 Eurocent) ist dies eine Erhöhung um 25 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 13,70 Euro entspricht die Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von 0,73 Prozent. ...

