Caledonia Mining Corporation Plc (TSX: CAL, OTCQX: CALVF, AIM: CMCL): Ergebnisse der Aktienzusammenlegung

St Helier, 27. Juni 2017: Caledonia Mining Corporation Plc (das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297483) gibt bekannt, dass - im Anschluss an die bei der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am Montag, den 19. Juni 2017 erfolgte Zustimmung der Aktionäre zur Aktienzusammenlegung und zum Erwerb von Teilrechten an Stammaktien des Unternehmens nach Zusammenlegung (die Stammaktien) sowie zur Bestimmung des Gültigkeitszeitpunkts der Zusammenlegung (vom Board of Directors des Unternehmens nach Genehmigung der Aktionäre gewählter Zeitpunkt für die Zusammenlegung) - die Aktienzusammenlegung des Unternehmens am 26. Juni 2017 um 17 Uhr (Ostzeit) wirksam wurde.

Aufgrund des Erwerbs bzw. der Einziehung der von Cede & Co und CDS & Co in Nordamerika gehaltenen Teilrechte kann die Zusammenlegung erst nach Ablauf von rund 48 Stunden erfolgen. Danach erfolgt eine weitere Mitteilung zur Bestätigung des letztendlich vom Unternehmen ausgegebenen Aktienkapitals. Die Ausgabe erfolgt voraussichtlich am 30. Juni 2017.

Die CUSIP-Nummer (Wertpapierkennnummer) der Stammaktien nach Zusammenlegung lautet G1757E113; die ISIN der als Depositary Interests vorliegenden Stammaktien, die im AIM gehandelt werden (Depositary Interests), lautet JE00BF0XVB15.

Aufgrund der Aktienzusammenlegung bestand das vom Unternehmen ausgegebene Aktienkapital am 27. Juni 2017 um 7 Uhr aus 10.552.199 Stammaktien (3.406.082 davon durch Depositary Interests vertreten). Es befinden sich keine Aktien im eigenen Bestand. Die Gesamtzahl der Stimmrechte am Unternehmen beträgt somit 10.552.199. Diese Zahl (vorbehaltlich der Mitteilung über das letztendlich vom Unternehmen ausgegebene Aktienkapital) kann von den Aktionären als Nenner für die Berechnungen herangezogen werden, mit denen sie feststellen können, ob sie ihre Beteiligung - bzw. eine Änderung in ihrer Beteiligung - am Unternehmen bekannt geben müssen.

