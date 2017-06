Von außen sieht das Automobil noch fast genauso aus wie vor 10 Jahren. Doch sein Innenleben hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Und auch in den nächsten Jahren stehen weitere große Neuerungen an. Insgesamt kann von 4 großen Trends in der Automobilindustrie gesprochen werden.

Elektroautos

Experten von Mckinsey gehen davon aus, dass bis 2030 35% bis 50% aller Fahrzeuge elektrobetrieben sein werden; je nachdem wie schnell der technologische Fortschritt sein wird und politische Regulierungen zu emissionsfreien Autos zwingen.

Zunehmende Konnektivität

Freisprechanlagen und Navigationsgeräte gehören schon seit längeren zum Standard fast eines jeden Automobils. Neue Entwicklungen sind telematische Dienstleistungen, die sich auf Mensch-Maschinen Schnittstellen fokussieren. Dies beinhaltet unter anderem die Sprachunterstützung (zB. automatisierte Staumeldungen und Umfahrungsmöglichkeiten) oder eCalls ...

