Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Covestro vor einem Kapitalmarkttag von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies dürfte eine sehr positive Veranstaltung werden, schrieb Analyst Christian Faitz in einer Studie vom Dienstag. In allen Produktkategorien des Chemiekonzerns sei die Preissetzungsmacht hoch. Hinzu komme eine starke Nachfrage aus den wichtigsten Kundensegmenten. Faitz hob seine Gewinnschätzungen an. Die Aktie bleibe auf der Liste der Branchenfavoriten./ajx/ag

ISIN: DE0006062144