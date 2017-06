Bei der 18. Ausgabe der ?International Engine of the Year Awards? in Stuttgart kürte eine internationale Journalistenjury den von der Groupe PSA entwickelten 1,2 Liter Dreizylinder-PureTech-Turbobenziner in der Klasse 1 bis 1,4 Liter zur ?Engine of the Year 2017?. Motor, der als PureTech 110 Stop& ...

Den vollständigen Artikel lesen ...