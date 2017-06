Die Wertpapierexperten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 46,00 auf 50,00 Euro angehoben. Ihre Anlageempfehlung ließen die Analysten unverändert auf "Overweight".

Barclays zufolge könnte die voest in diesem Jahr ihr höchstes Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Ebitda) erzielen - und das trotz eines Nachfragerückgangs und deutlich niedrigerer Marktpreise. Grund dafür sei die Investitionsstrategie und dass sich der oberösterreichische Stahl- und Technologiekonzern auf bestimmte Märkte spezialisiert habe, in denen er nun über Preismacht verfüge.

Außerdem biete die voest "eine sprunghafte Verbesserung des Cash-Flow Profils, die den Anlegern die Tür für steigende Cash-Erträge eröffnet", schreibt der Barclays-Analyst Vladimir Sergievskiy in seinem aktuellen Update zu den voest-Aktien. Demnach unterstütze ein Aufschwung im Energiesektor und der europäischen Stahlbranche die Umsätze zusätzlich.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 4,25 Euro für 2018, sowie 3,83 bzw. 3,84 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2018, sowie je 1,92 Euro für 2018 und 2019.

Am Dienstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,43 Prozent bei 40,45 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

ISIN: AT0000937503