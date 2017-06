Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/6955 -



- Kooperation bis Ende 2019 verlängert: Ford bleibt auch weiterhin exklusiver Lieferant von Fahrzeugen für das britische Radsportteam "Team Sky"



- Weißer Ford Focus RS im Team Sky-Look wird neues Begleitfahrzeug bei der am 1. Juli in Düsseldorf startenden Tour de France



- Zur Sonderausstattung gehört ein spezieller Fahrradträger - 350 Kilogramm mehr Nutzlast



Ford hat heute, und damit wenige Tage vor dem Start der diesjährigen Tour de France (1. Juli), bekannt gegeben, dass die Partnerschaft mit dem britischen Elite-Radsportteam "Team Sky" für weitere zwei Jahre verlängert wird. Damit bleibt Ford bis Ende 2019 exklusiver Lieferant von Pkw und Transportern für das Team Sky. Derzeit kommen im Rahmen dieser Kooperation 25 Ford-Fahrzeuge unterschiedlicher Baureihen zum Einsatz. Seit Beginn dieser Partnerschaft im Jahre 2016 hat das Team Sky auf einer Gesamtstrecke von mehr als 40.000 Kilometern stolze 51 Siege eingefahren.



"Radrennen werden in ganz Europa immer populärer und sollten stets die bestmögliche Unterstützung auf vier Rädern erhalten. Wir freuen uns, dem Team Sky mit unserer Fahrzeugflotte weiterhin zur Seite stehen zu können", sagte Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales and Service, Ford of Europe. Sir David Brailsford, Radsport-Trainer und Manager des Team Sky erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung der Partnerschaft mit Ford - einem Unternehmen mit den gleichen Prinzipien bei der Bewältigung von Herausforderungen, die wir auch bei Team Sky leben. Ford-Fahrzeuge spielen eine entscheidende Rolle im Verlauf der gesamten Saison und sind ein integraler Bestandteil unseres Teams".



Ford feiert die Partnerschaftsverlängerung mit einer modifizierten Version des neuen Ford Focus RS Editionsmodells "Blue & Black", die speziell für die diesjährige Tour de France entwickelt wurde. Abweichend vom Serienfahrzeug verfügt dieser "RS" zum Beispiel über einen maßgeschneiderten Fahrradträger sowie über Recaro-Sitze, die flacher sind und dem Fahrer und dem Support-Team mehr Bewegungsfreiheit im Auto ermöglichen - unter anderem zur Unterstützung der Radrennfahrer bei mitunter hohen Geschwindigkeiten. Diese besonderen Sitze erleichtern auch das schnelle Ein- und Aussteigen, etwa im Falle von Reparaturen. Eine um 350 Kilogramm erhöhte Nutzlast ermöglicht ein Plus an Zuladung wie etwa Ersatzräder, Getränkeflaschen, Werkzeuge und sogar eine große Kühlbox.



Wie das Ford Focus RS Blue & Black-Serienfahrzeug hat auch der Team Sky-"RS" ein mechanisches Vorderachs-Sperrdifferenzial, das für optimierte Traktion bei ständig wechselnden Rennszenarien, Straßen- und Wetterbedingungen sorgt.



Ford stellt für das Team Sky über den "RS" hinaus 24 weitere, vorwiegend weiß lackierte Begleit- und Servicefahrzeuge zur Verfügung - darunter den Ford Mondeo Turnier mit intelligentem Allradantrieb (AWD), den Ford S-MAX, den Ford Edge und den Ford Transit. Fahrzeuge der Ford Transit-Baureihe kommen bereits seit Beginn der Ford-Team Sky-Kooperation zum Einsatz. Der in den Team Sky-Farben gestaltete Ford Focus RS wird die Ford Fahrzeugflotte während der diesjährigen Tour de France anführen.



Die Ford-Fahrzeugflotte des Team Sky



Nutzer bzw. Anwendungsbereich Anzahl Baureihe



Sport-Direktoren 7 Ford Mondeo Turnier (AWD) Support-Team 4 Ford S-MAX (AWD) Support-Team SUV 2 Ford Edge (AWD) Fahrzeug-Management 3 Ford Mondeo Turnier (AWD) VIP-Shuttle 2 Ford S-MAX (AWD) Personen-Transporter 4 Ford Tourneo Custom Material-Transporter 2 Ford Transit (3,5 t) Zeitfahren / Begleitfahrzeug 1 Ford Focus RS Blue & Black Summe der Fahrzeuge 25



Die 104. Tour de France startet in Düsseldorf



Die diesjährige, 104. Tour de France startet am Samstag, 1. Juli, mit einem Zeitfahren in Düsseldorf ("Grand Depart"). Die zweite Etappe des härtesten Radrennens der Welt führt dann am Sonntag, 2. Juli, über 204 Kilometer von Düsseldorf nach Lüttich/Belgien. Insgesamt sind dieses Mal 21 Etappen und 3.540 Kilometer zu bewältigen, bis dann am Sonntag, 23. Juli, nach drei Wochen, das Ziel (Paris) erreicht wird.



Link auf Video Das Video zu Ford-Fahrzeugen bei Team Sky ist über diesen Link abrufbar: https://youtu.be/6DDvIg9XCVM



Link auf Bilder Weitere Bilder sind über diesen Link verfügbar: https://goo.gl/photos/vxbxV9JDUshP4hB8A



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Pressekontakt: Isfried Hennen Ford-Werke GmbH Telefon: 0221/90-17518 ihennen1@ford.com