Tesla-Turbo-Put mit Verdoppelungspotenzial

Laut einer im Commerzbank-Newsletter "ideas-daily" veröffentlichten Analyse besteht bei der Tesla-Aktie, ISIN: US88160R1014 eine erhöhte Korrekturgefahr. Hier die Analyse:

"Die Tesla-Aktie weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Der aktuelle Bewegungsimpuls startete im vergangenen November bei 178,19 USD und beförderte die Notierung im April über die langfristig bedeutende Widerstandszone 287-291 USD auf neue Rekordstände. Zuletzt arbeitete der Wert am Freitag eine wichtige Fibonacci-Zielprojektion bei 385,76 USD ab und formte im Tageschart eine Unentschiedenheit signalisierende Spinning-Top-Kerze. Im gestrigen Handel entstand ein Bearish Engulfing. Zudem generierte der MACD-Indikator nach vorausgegangener negativer Divergenz ein Verkaufssignal. Die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder auch ausgeprägte Korrekturphase ist daher erhöht. Eine erste preisliche Bestätigung hierfür wäre in einem Rutsch (Tagesschlusskursbasis) unter die nächste Supportzone bei aktuell 362,50-364,50 USD zu sehen. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 350,62 USD und eventuell 327,66-343,00 USD wären dann einzuplanen. Darunter wäre eine Ausdehnung in Richtung 279,68-291,42 USD möglich. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone würde sich das längerfristige Chartbild beginnen einzutrüben. Käme es in den kommenden Tagen zu einer Schlusskursüberschreitung des Hochs bei 386,99 USD, würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 419 USD möglich."

Gibt der Kurs der Tesla-Aktie in den nächsten Wochen auf 350 USD nach, dann können Anleger mit Short-Hebelprodukten hohe Erträge erzielen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 360 USD

Der Commerzbank-Put-Optionsschein auf die Tesla-Aktie mit Basispreis bei 360 USD, Bewertungstag 13.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000CV11KD7, wurde bei der Kursindikation von 375,01 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,124 USD mit 2,10 - 2,26 Euro gehandelt. Gibt der Kurs der Tesla-Aktie im Verlauf des nächsten Monats auf 350 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 2,60 Euro (+15 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 392,784 USD

Der UBS-Open End Turbo-Put auf den Tesla-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 392,784 USD, BV 0,01, ISIN: DE000UW9VD16, wurde unter den genannten Marktbedingungen mit 0,18 - 0,19 Euro taxiert. Bei einem Kursrückgang der Tesla-Aktie auf 350 USD wird der Turbo-Put unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber ansteigt, einen inneren Wert von 0,38 Euro (+100 Prozent) aufbauen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Tesla-Aktien oder von Hebelprodukten auf Tesla-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de