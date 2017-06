London (ots/PRNewswire) -



Unternehmen ist ein in Kalifornien ansässiges Spin-off von Milestone Systems



Canon, der Weltmarktführer für Imaging-Lösungen, gibt heute die Gründung eines neuen Video Cloud IoT-as-a-Service-Unternehmens mit Sitz in Kalifornien bekannt, das unter dem Namen ARCUS Global Inc. firmieren wird. ARCUS Global Inc. befindet sich im Besitz von Canon Europe und baut auf das geistige Eigentum, die Technologie und das Know-how von Milestone Systems auf, das zur Canon-Gruppe gehört. Das neue Unternehmen wird sich gezielt der erheblichen und global ungedeckten Marktnachfrage seitens der Großunternehmen nach Video Cloud IoT-as-a-Service zur Verbesserung der Sicherheit und für die Geschäftsoptimierung widmen.



Rokus van Iperen, President & CEO, Canon Europe, Middle East & Africa, erklärt: "Wir haben Network Visual Solutions (NVS) als einen der Schlüsselpfeiler für Canons zukünftiges Wachstum identifiziert und bereits wichtige Schritte in diesem Bereich eingeleitet, was die die Akquisitionen von Milestone Systems und Axis Communications miteinschließt. Unsere jüngste Investition in ARCUS Global Inc. steht für unser Engagement und die Strategie, unsere Position in diesem sich schnell entwickelnden Markt zu stärken".



Lars Thinggaard, President & CEO, Milestone Systems, erläutert: "Wir sind stolz darauf, die Technologie und Expertise zu liefern, die ARCUS Global Inc. als Fundament dienen wird. Die Ausgründung erlaubt uns, Milestones führende Rolle für On-Premise- und Private Cloud- Videomanagement-Lösungen konstant auszubauen. Wir werden hier verstärkt weiter investieren".



Lars Nordenlund Friis, CEO von ARCUS Global Inc., sagt: "Wir sind hocherfreut, heute unser neues Unternehmen ins Leben rufen zu können und Video Cloud IoT-as-a-Service vorzustellen, einen Dienst, der für den globalen Unternehmensmarkt derzeit nicht angeboten wird. Wir haben einen klaren Wettbewerbsvorteil, weil wir uns auf die Stärken von Milestone Systems verlassen können und über Partnerschaften mit Weltmarktführern in der Public Cloud-Infrastruktur und IT-Technologie verfügen. Wir siedeln uns, um diesen Vorteil voll zu auszuschöpfen, in Kalifornien an und sind gerade mit einer intensiven Einstellungsinitiative beschäftigt, um neue hochqualifizierte Mitarbeiter in das Geschäft zu holen".



Das neue Unternehmen geht gezielt den globalen Markt für Public Cloud-Videomanagement-Services an, dessen Wert nach Schätzungen bis 2021 bei zwischen $10 bis $20 Milliarden USD* liegen wird.



Nähere Informationen zu verfügbaren Stellenangeboten bei ARCUS Global Inc. finden Sie unter folgendem Link: http://www.arcusnext.com



Informationen zu Canon Europe



Canon Europe ist die regionale EMEA-Niederlassung von Canon Inc., einem global führenden Anbieter von Imaging-Technologien und Services, der in der ganzen Welt einen hohen Stellenwert und Bekanntheitsgrad genießt. Canon Europe ist in rund 120 Ländern operativ tätig, beschäftigt um die 19.000 Menschen in der Region und trägt ca. ein Drittel zum weltweiten Gesamtumsatz von Canon bei.



Das 1937 gegründete Canon ist seit über 80 Jahren einer der wichtigsten Namen für Bilder und Bildsprache. Das Unternehmen hat sich dem Ziel verschrieben, die Vorstellungskraft der Menschen immer wieder neu zu inspirieren und zu zeigen, was durch Bilder und Imaging-Lösungen möglich ist. Von Kameras hin zu kommerziellen Druckern, von der Unternehmensberatung bis zu Gesundheitstechnologien, Canon bereichert die Menschen im privaten wie auch im beruflichen Umfeld durch Innovation und Bildgebungs-Lösungen.



Canon weitet den positiven Einfluss der Imaging-Technologien und Services auf andere Ebenen aus. Es geht uns darum, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Produkten einen Beitrag zu leisten, der Gesellschaft und Umwelt zugute kommt - ein eindrucksvoller Beweis für unsere gelebte Unternehmensphilosophie Kyosei - "Zusammen leben und arbeiten für das Gemeinwohl".



Weitere Informationen zu Canon Europe finden Sie unter: http://www.canon-europe.com



* ABI Research, 2016 https://www.abiresearch.com/press/vsaas-and-v ideo-analytics-drive-convergence-iot-an/



OTS: Canon Europe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104133 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104133.rss2



Pressekontakt: Sarah Vloothuis t. +44 (0)7814 394 922 e. sarah.vloothuis@canon-europe.com



Nelson Bostock Unlimited Cassie Clarke T: +44 (0)20 7985 1122 e: cassie.clarke@nelsonbostockunlimited.com



Milestone Systems Pernille Larsen/Karl Erik Traberg t. +45 25 60 67 24/+45 25 142 744 e. pel@milestone.dk/ ket@milestone.dk