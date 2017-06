FRANKFURT (Dow Jones)--Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben in der EU die Zulassung für Kevzara in Kombination mit Methotrexat (MTX) zur Behandlung von mäßiger bis schwerer rheumatoider Arthritis erhalten hat. Die Zulassung gilt für erwachsene Patienten, die auf ein oder mehrere antirheumatische Medikamente (DMARDs) wie MTX unzureichend reagiert haben. Kevzara kann bei Intoleranz von MTX verwendet werden, oder wenn die Behandlung mit Methotrexat nicht ausreicht.

Rheumathoide Arthritis betrifft allein in Europa rund 2,9 Millionen Menschen. Bei rheumatoider Artrhitis greift das Immunsystem die Gewebe der Gelenke an, verursacht Entzündungen, Gelenkschmerzen, Schwellungen, Steifheit, Müdigkeit und eventuell Gelenkschäden und Behinderungen. Rheumatoide Arthritis ist am häufigsten bei 35 bis 50 Jährigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sul/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 04:52 ET (08:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.