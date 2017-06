FRANKFURT (Dow Jones)--Der Arzneimittelkonzern Stada will sich nach dem Scheitern des Übernahmenahmeangebots der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven auf die Umsetzung der Wachstumsstrategie Stada plus konzentrieren. Vorstandschef Matthias Wiedenfels sagte in einer Telefonkonferenz, die Unternehmensziele für das laufende Jahr und für 2019 seien weiter gültig.

Über eine mögliche neue Offerte seitens der beiden gescheiterten Finanzinvestoren oder möglicher anderer Bieter wollten weder Wiedenfels noch Aufsichtsratschef Carl Ferdinand Oetker spekulieren. Der Stada-Chef sagte, seit der Mitteilung von Bain und Cinven vom Montagabend habe er keinen Kontakt zu den Investoren gehabt.

Es gebe in dieser Hinsicht auch keinen Plan B. Stada sei nicht auf der Suche nach einem Käufer gewesen und werde deswegen jetzt seine eigenen Pläne umsetzen, sagte Wiedenfels. Die Quartalszahlen hätten gezeigt, dass Stada auf dem richtigen Weg sei.

Zu möglichen Ursachen des Scheiterns äußerten sich die beiden Manager zurückhaltend: Aufsichtsrat und Vorstand seien der Meinung, dass sie alles getan hätten, um einen Erfolg des Übernahmeangebotes zu befördern, sagte CEO Wiedenfels. Stada habe jetzt ein Votum der Aktionäre, und das akzeptiere man, sagte Aufsichtsratschef Oetker.

Am Montagabend hatten Bain und Cinven mitgeteilt, dass sie knapp mit ihrer Übernahme gescheitert waren. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am vergangenen Donnerstag waren den beiden Finanzinvestoren 65,52 Prozent der Aktien angedient worden, 2 Prozent zu wenig, um die zuletzt noch gesenkte Mindestannahmeschwelle zu erreichen. Damit ist die Offerte hinfällig.

Vorstandschef Wiedenfels sagte, man prüfe jetzt im Detail, welche der Namensaktien angedient worden seien und welche nicht. Spekulationen, wonach sich Hedgefonds bei dem Unternehmen eingekauft haben, machten ihm keine Sorgen: Wenn das so wäre, hätten auch sie bestimmte Renditeerwartungen. Der Vorstand werde beweisen, dass sie damit richtig lägen.

