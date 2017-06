Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034) ist langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, so die Experten von Franklin Templeton.Die Aktienmärkte hätten im Mai weltweit zugelegt, wobei die Märkte in den USA und Europa durch positive Unternehmensgewinne im ersten Quartal 2017 sowie durch Signale eines zunehmend synchron verlaufenden Weltwirtschaftswachstums Auftrieb erhalten hätten. Diese Entwicklung habe zum Ausgleich der schwächeren Rohstoffpreise und der geopolitischen Sorgen beigetragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...