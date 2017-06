Fast Casual Dining boomt - und so geht Vapiano an die Börse, um frisches Kapital zu besorgen. Einige Altaktionäre machen aber auch gleich Kasse. Wie kommt Vapiano hier auf dem Frankfurter Parkett an, Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank? Wie kommt die Kapitalerhöhung von Vapiano an? Was machen die mit dem neuen Geld? Eine Bewertung von gut 500 Millionen Euro - ist das sportlich? 15 Börsengänge 2015, noch acht 2016, bislang drei und noch zwei fix terminierte 2017: Wie ist das Umfeld für Börsengänge aktuell - warum kommen so wenige, wo doch Konjunktur und Börse laufen? Antje Erhard live vom Frankfurter Parkett mit Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank über den Börsengang und die Zukunft von Vapiano.