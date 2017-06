Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Edouard Aubin senkte seine Gewinnerwartungen in einer Studie vom Dienstag leicht, um Wechselkursentwicklungen und vorsichtigere Erwartungen in puncto Gewinnmargen in den USA zu reflektieren. Angesichts des Kurspotenzials bleibe es aber beim positiven Votum./mis/ajx

ISIN: NL0011794037