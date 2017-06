Hohenlockstedt (ots) -



Musizieren belebt, bewegt und beseelt zugleich. Die Deutschen wissen das: Wie eine im Auftrag des Konzert- und Opernmagazins concerti durchgeführte Studie* kürzlich zeigte, sind knapp zwei Drittel aller Befragten regelmäßig selbst musikalisch aktiv. 44 Prozent davon gaben an, mindestens ein Instrument zu spielen und 28 Prozent zu singen - die Mehrheit sogar im Chor. Besonders erfreulich: Auch junge Leute finden zunehmend Gefallen am gemeinsamen Singen.



Wer seine Stimme regelmäßig fordert und fördert, kennt seine Grenzen genau. Doch ein rauer Stimmklang, Hustenreiz, Halsschmerz und Heiserkeit können auch durch äußere Faktoren bedingt sein, die nicht immer leicht beeinflussbar sind. Hier haben GeloRevoice® Halstabletten schon viele Sänger begeistert. Die Lutschtabletten sorgen während Chorproben oder Auftritten für geschmeidige Stimmen und exzellenten Stimmklang. Mineralstoffe und ein leichter Brauseeffekt regen den Speichelfluss intensiv an. Die gelbildenden Bestandteile Hyaluronsäure, Carbomer und Xanthan binden den Speichel und bilden so das spezielle Revoice Hydro-Depot®, welches sich gut in Mund und Rachen verteilt und als lang anhaltender Schutzfilm auf die Schleimhaut legt. GeloRevoice® ist zudem der ideale Wegbegleiter für alle, die den Deutschen Chorgipfel 2017 "ersingen" wollen.



Ein Herz für Chöre: GeloRevoice® und Klassik Radio suchen Deutschlands besten Laienchor



Die Aktion Klassik Radio - Der Deutsche Chorgipfel** geht in die dritte Runde. Auch in diesem Jahr begeben sich GeloRevoice® und Klassik Radio wieder auf die Suche nach dem schönsten Chorgesang Deutschlands; die finale Entscheidung für den Gewinnerchor obliegt dabei allerdings dem Publikum. Interessierte Laienchöre können sich ab Anfang September in die Herzen der Hörer singen. Zu gewinnen gibt es eine exklusive Chorreise mit einer professionellen CD-Produktion. Im Preis mit inbegriffen sind Übernachtungs- und Verpflegungskosten sowie ein spannendes Unterhaltungsprogramm.



Der Weg zum Gipfel: Bewerbung über www.klassikradio.de



Laienchöre können sich während der Bewerbungsphase vom 04. September bis zum 01. Oktober 2017 mit einem Link zu ihrem selbstinszenierten YouTube-Video auf www.klassikradio.de für das Gewinnspiel bewerben. Das Video sollte die Länge von einer Minute nicht überschreiten. Unter allen Einreichungen wählt die Klassik Radio Jury bis zu 50 Chöre aus, die in das entscheidende Voting kommen. Die Hörer stimmen anschließend vom 10. bis 23. Oktober 2017 auf der Klassik-Radio-Homepage für ihren persönlichen Favoriten ab.



