Mannheim (ots) - Seit 2010 kürt "TOP CONSULTANT" Unternehmen, die mit besonderen Qualitäten in der Mittelstandsberatung aufwarten können. Als führendes SAP-Beratungsunternehmen für die Optimierung von Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette wurde die Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) nun schon zum vierten Mal in Folge mit der Auszeichnung "TOP CONSULTANT" prämiert. Damit hat sich die global agierende Camelot ITLab als eines der besten IT-Beratungshäuser in Deutschland etabliert. Als Mentor des Beratervergleichs gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff dem Unternehmen am 23. Juni im Rahmen des 4. Deutschen-Mittelstands-Summit in Essen.



Die Auszeichnung erfolgt auf Basis einer wissenschaftlich durchgeführten Kundenbefragung, in der die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia Referenzkunden der teilnehmenden Beratungsunternehmen befragt. Das TOP CONSULTANT-Siegel wird nur dann verliehen, wenn ein Beratungshaus ein sehr gutes oder gutes Ergebnis erzielt. Entscheidende Kriterien für eine Auszeichnung sind, dass Kunden dem Berater einen hohen Grad an Professionalität und Kompetenz attestieren.



Holger Reimer, Geschäftsführer der Camelot ITLab GmbH, freut sich, die Auszeichnung auch in 2017 entgegennehmen zu dürfen. "Als Verantwortlicher für den Bereich Consulting und Delivery steht für mich die Zufriedenheit unserer Kunden an höchster Stelle. Nur mit Qualität, Kompetenz und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Kunden gelingt es, eine nachhaltige und langfristige Beziehung aufzubauen. Umso mehr freut es mich, dass unsere Kunden in höchstem Maße mit uns zufrieden sind und wir dadurch bereits zum vierten Mal in Folge diese Auszeichnung erhalten".



Doch die Digitalisierung stellt Unternehmen stetig vor neue Herausforderungen, seien es bspw. immer schneller wachsende Datenberge oder zunehmend kürzere Innovationszyklen. Um Firmen erfolgreich dabei unterstützen zu können, ist eine noch agilere Kollaboration mit Kunden und Technologiepartnern essentiell. Dies belegt die jüngste Co-Innovationsinitiative von Camelot ITLab und SAP SE. Ein von Camelot ITLab weiterentwickeltes innovatives Konzept zum Thema "Demand-Driven Materials Requirements Planning (DDMRP)" stößt derzeit auf großes Interesse am Markt. Binnen weniger Wochen wurde gemeinsam mit SAP SE eine innovative Softwarelösung auf Basis modernster Technologien entwickelt, die nun kundenbedarfsorientierte Supply Chain Planung in Echtzeit erlaubt. "Die DDMRP-Erweiterung für SAP Integrated Business Planning von Camelot ITLab ermöglicht eine einfache Integration des DDMRP-Konzepts in SAP Integrated Business Planning (SAP IBP). Sie ist nicht nur die erste Erweiterungslösung für SAP IBP, sondern ein zentraler Meilenstein unserer Strategie, eine offene und erweiterbare Infrastruktur für unsere schnell wachsende, moderne Supply-Chain-Planungsplattform bereit zu stellen." kommentiert Franz Hero, SVP und Head of SAP Digital SCM Development bei SAP SE.



Prof. Dr. Dietmar Fink von der WGMB hebt die Transparenz hervor, die das Siegel stiftet: "Der Beratermarkt ist heiß gelaufen und bringt immer wieder auch zweifelhafte Anbieter hervor. TOP CONSULTANT zeichnet jene Berater aus, die bei Ihren Kunden nachweislich hervorragende Arbeit geleistet haben. Das Siegel dient mittelständischen Unternehmen somit als wichtige Orientierungshilfe auf einem unübersichtlichen Markt."



Über Camelot ITLab GmbH:



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen.



Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.600 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen.



From Innovations to Solutions.



OTS: Camelot Management Consultants AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83079 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83079.rss2



Pressekontakt: Christian Speck Head of Marketing Communications Camelot ITLab GmbH Tel.: +49 (0)621 86298-164 E-Mail: cspe@camelot-itlab.com www.camelot-itlab.com