Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) des Brauereikonzerns dürfte nur begrenzt von Umsatzsynergien durch eine Expansion seiner globalen Marken in Kolumbien, Südafrika und Australien profitieren, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Dienstag. Operativ sollte das zweite Quartal ähnlich wie das Jahresauftaktquartal verlaufen sein. Eine Erholung in Brasilien und Kostensynergien preise die Aktie schon ein./gl/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2017-06-27/12:13

ISIN: BE0974293251