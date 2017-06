Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Schaeffler in einer ersten Reaktion auf die "unerwartete Gewinnwarnung" auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Allerdings sei dies ganz klar ein Rückschlag für die Investment-Story dieser Aktie, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Dienstag. Vieles sei im Moment noch unklar. Der Zulieferer-Sektor sei eine ganze Weile von Gewinnwarnungen verschont geblieben. Er sehe seine These bestätigt, dass das Umfeld für Zulieferer schwieriger werden könnte./stk/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0033 2017-06-27/12:16

ISIN: DE000SHA0159