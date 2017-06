Die Norm legt Prüfverfahren und Annahmekriterien für das sichere Betriebsverhalten von Lithium-Ionen-Sekundärzellen und -zellblöcken fest. Diese werden für den Antrieb von Elektrofahrzeugen (EV), einschließlich Batteriefahrzeugen (BEV) und Hybridfahrzeugen (HEV), verwendet.

Bestimmt wird die Basissicherheit von in einem Batteriesatz und -system verwendeten Zellen. und vorhersehbarer Fehlanwendung oder im Störfall während des Normalbetriebs des Elektrostraßenfahrzeugs. Die Sicherheitsanforderungen der Zellen in dieser Norm beruhen auf der Voraussetzung, dass die Zellen in einem Batteriesatz und -system innerhalb der vom Zellhersteller festgelegten Grenzwerte für Spannung, Stromstärke und Temperatur (Zellbetriebsbereich) ordnungsgemäß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...