Die Investmentbank Equinet hat Deutsche Telekom nach einem Medienbericht über Gespräche zwischen Sprint und den beiden US-Kabelanbietern Charter Communications und Comcast auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Dabei geht es dem Bericht zufolge um eine engere Zusammenarbeit. Sprint versuche eventuell eine bessere Verhandlungsposition gegenüber der Telekom-Tochter T-Mobile US zu erlangen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Dienstag. Die vorherigen Fusionsgespräche mit dieser seien für Sprint in puncto Bewertung wohl eher enttäuschend verlaufen, begründete der Experte seine Einschätzung./mis/ajx

ISIN: DE0005557508