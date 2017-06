Es ist jetzt fast drei Jahre her, seit Apple (WKN:865985) Beats Electronics für drei Milliarden US-Dollar gekauft hatte. Das war zwar ein guter Deal für Apple, und Beats by Dr. Dre ist weiterhin eine angesehene Premiummarke im Bereich Kopfhörer. Die damals noch neue Streaming-Plattform von Beats Music ist seither in die erfolgreiche Plattform Apple Music eingeflossen.



Wenn dieses Produkt unter dem Management von Apple sich so gut entwickelt und ein kleines digitales Anhängsel zum zweitgrößten Premium-Musikdienst werden konnte, dann kann man nicht argumentieren, Apple hätte die drei Milliarden US-Dollar schlecht angelegt. Daher möchte ich dich bitten, dich etwas zu entspannen, ...

