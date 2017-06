Frankfurt/Main (ots) -



Kontaktloses Bezahlen mit der girocard hat das Potenzial, die Abläufe an der Ladenkasse deutlich zu beschleunigen. Das belegt eine Messung der GfK im Lebensmitteleinzelhandel vom Mai und Juni 2017 im Auftrag der EURO Kartensysteme. Bei insgesamt 840 Transaktionen mit verschiedenen Bezahlmöglichkeiten war die kontaktlose Zahlung mit girocard ohne PIN-Eingabe mehr als doppelt so schnell wie die herkömmliche girocard Zahlung mit Stecken der Karte oder die Barzahlung.



Die Bezahlung mit girocard kontaktlos ohne PIN-Eingabe, wie es i. d. R. bis 25 Euro funktioniert, dauerte dabei im Schnitt rund 11 Sekunden. Bei Zahlung mit Stecken der girocard und PIN-Eingabe war der Bezahlvorgang nach ca. 23 Sekunden abgeschlossen. Die Zahlung mit Bargeld lag mit 24 Sekunden nahezu gleich auf. Deutlich langsamer war die Zahlung per elektronischem Lastschriftverfahren mit knapp 28 Sekunden. Wie schnell das Zahlen mit girocard kontaktlos im Bereich bis 25 Euro im Vergleich zu Bargeld ist, zeigt auch ein Video von girocard.



Die Schnelligkeit von girocard kontaktlos liegt nicht nur im Wegfall von PIN-Eingabe und Stecken begründet. Besonders die einfache und intuitive Bedienung trägt dazu bei, dass damit an der Kasse die Bezahlung schnell abläuft. Und gerade dieses Gesamtpaket aus Schnelligkeit, Handling und Komfort macht girocard kontaktlos für den Kunden attraktiv. Wie gut Kunden die neue Zahlmöglichkeit annehmen, zeigen etwa die stetig wachsenden Nutzungszahlen bei EDEKA Hessenring, die Dirk Schwarze, kaufmännischer Geschäftsbereichsleiter, im Rahmen der Informationsveranstaltung der Deutschen Kreditwirtschaft am 13. Juni 2017 vorstellte. Nach kontinuierlichem Anstieg seit der Einführung lag der Anteil kontaktloser Zahlungen an allen girocard Transaktionen in den Pilotmärkten von girocard city im April dieses Jahres bereits bei 7,6 Prozent. In einigen EDEKA-Märkten liegt der kontaktlos-Anteil sogar bereits bei mehr als 20 Prozent. "Für uns als Händler, für die Marktinhaber und das Kassenpersonal bedeutet girocard kontaktlos einfache Handhabung und deutlich schnellere Abläufe an der Kasse. Zudem profitieren wir von den günstigen Konditionen", resümiert Schwarze. "Wir freuen uns, dass unsere Kunden das Bezahlen mit girocard kontaktlos so gut annehmen."



Nur scheinbar ähnlich



Die herkömmliche girocard Zahlung und die Barzahlung dauern zwar im Schnitt fast gleich lang, die girocard zeigte sich allerdings als wesentlich konstanter. "Wie lange die Bezahlung dauert, hängt bei Bargeld viel stärker vom Betrag und der zahlenden Person ab", sagt Ingo Limburg, Leiter Marketing und PR bei EURO Kartensysteme. Bei der Dauer der klassischen girocard Zahlung gab es kaum Schwankungen. "Egal wer zahlte oder wie hoch der Betrag war - die girocard Zahlung war stets zuverlässig und ähnlich schnell. Bei Barzahlung hatten wir auch Ergebnisse von über einer Minute. Man kennt das ja selbst, wenn der Kunde vor einem bei 12,73 Euro nach passendem Kleingeld sucht."



Großer Einfluss der Terminalergonomie



Kontaktlose Zahlungen mit girocard und PIN waren aufgrund der Terminal-Ergonomie mit 26 Sekunden etwas langsamer als herkömmliche girocard Zahlungen. Das NFC-Modul befand sich jeweils im Display - die Kunden verdeckten dieses mit der Karte und sahen die Aufforderung zur PIN-Eingabe nicht. Wer den Ton nicht wahrnahm, ließ die Karte länger als nötig am Terminal. "Das zeigt auch eine Studie zur Ergonomie von Bezahlterminals in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut", erklärt Ingo Limburg. "Für schnellstmögliche Zahlungsabwicklung sollte der Kunde immer auch eine optische Möglichkeit haben, den Zahlungsfortschritt zu erkennen."



Das Studiendesign



Für möglichst allgemeingültige Ergebnisse wurde der Test in unterschiedlichen LEH-Märkten durchgeführt - im städtischen Bereich (Frankfurt), in der kleineren Stadt Kassel und auf dem Land (Rotenburg an der Fulda). Als Beginn des Bezahlprozesses wurde für alle Bezahlverfahren die Nennung der Rechnungssumme durch den Kassierer definiert. Das Ende wurde bei den elektronischen Verfahren beim Bondruck festgesetzt, für die Barzahlung galt die Ausgabe des Rückgelds durch den Kassierer als Abschluss des Bezahlvorgangs. Eventuelles Nachzählen des Rückgelds durch den Kunden floss nicht in die Bezahldauer mit ein.



