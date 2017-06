Schloss Wachenheim AG übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Rindchen's Weinkontor GmbH & Co. KG

Trier, 27. Juni 2017

Die Schloss Wachenheim AG, Trier, übernimmt mit Wirkung zum 01. Juli 2017 eine Mehrheitsbeteiligung an der Rindchen's Weinkontor GmbH & Co. KG, Bönningstedt.

Der Vorstand der Schloss Wachenheim AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute einen entsprechenden Kauf- und Abtretungsvertrag mit Herrn Gerd Rindchen abgeschlossen. Die übrigen Anteile hält weiterhin Frau Christine Rindchen, mit der eine unwiderrufliche Kauf-Option, die in der zweiten Jahreshälfte 2019 ausgeübt werden kann, vereinbart wurde. Die Eheleute Rindchen, Gründer und bisherige Inhaber der Rindchen's Weinkontor GmbH & Co. KG, bleiben dem Unternehmen weiterhin in verantwortlichen Positionen erhalten.

Die Schloss Wachenheim AG ist weltweit einer der größten Anbieter von Schaum- und Perlweinen sowie anderen alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, mit Marken wie etwa Faber, LIGHT live und Robby Bubble (Deutschland), Charles Volner, Muscador und Opéra (Frankreich) sowie Cin&Cin, Dorato und Cydr Lubelski (Polen). Der Schloss Wachenheim-Konzern ist in sechs Ländern (Deutschland, Frankreich, Polen, Rumänien, Tschechien und Slowakei) mit eigenen Gesellschaften aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2015/16 einen Gesamt-Umsatz von EUR 293,2 Mio.

Die Rindchen's Weinkontor GmbH & Co. KG gehört mit einer Produktvielfalt von über 800 Weinen von mehr als 250 nationalen und internationalen Winzern zu den führenden Weinanbietern in Deutschland. Sie betreibt mit rund 100 Mitarbeitern 13 eigene Weinkontore in den Großräumen Hamburg und München sowie 8 Partnerkontore und einen Online-Shop. Sie erzielt damit einen Gesamtumsatz von rund EUR 20 Mio.

Die Beteiligung erfolgt zur Ergänzung der bestehenden Geschäftsfelder sowie zur Diversifizierung der Distributionswege (Multichannel-Anbieter mit besonderer Produktpalette) und der damit einhergehenden Erweiterung der Wertschöpfungstiefe.

