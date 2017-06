Münchenbuchsee (ots) -



GSK ist seit Jahren Vorreiter, was die Schaffung von Transparenz

betrifft, und geht dabei über die Branchenleitlinien hinaus. Zum

zweiten Mal legt GSK ihre Zahlungen an medizinische Fachpersonen und

Gesundheitsorganisationen auf ihrer Internetseite offen. Dies

verschafft den Patienten Transparenz und stärkt das Vertrauen

zwischen Ärzten, Patienten und Pharmaunternehmen. Dabei hat GSK den

vom europäischen Pharmaverband EFPIA (European Federation of

Pharmaceutical Industries and Associations) verabschiedeten «EFPIA

Disclosure Code» entschlossen umgesetzt: So führte die "no consent-no

contract"-Strategie bei GSK zu einer erfreulichen 100%igen

Einwilligungsrate der Ärzte für eine namentliche Veröffentlichung.



Die Zuwendungen im Jahr 2016 liegen über denen aus dem Jahr 2015

(6.4 Mio CHF vs. 2.8 Mio CHF). Ein Grossteil davon (4 Mio CHF)

erhielten internationale Gesundheitsorganisationen mit juristischen

Sitz in der Schweiz, die vom globalen GSK Konzern unterstützt wurden.

Die Offenlegung muss in dem Land erfolgen, in dem der juristische

Sitz der Organisation ist - unabhängig davon, ob die Zuwendung von

GSK Schweiz oder vom GSK Konzern kommt. Ein Grossteil dieser

Zuwendung an internationale Organisationen wurde für die

Unterstützung von internationalen medizinischen Fachkongressen

verwendet.



Ziel sind Partnerschaften mit Ärzten ohne Einflussnahme



Der Austausch und die Zusammenarbeit mit Ärzten, Apothekern,

Spitälern sowie Forschungsinstitutionen und Patientenorganisationen

ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Erforschung und

Entwicklung neuer Medikamente. Diese Partnerschaft hat zahlreiche

innovative Arzneimittel hervorgebracht und die Auswirkungen vieler

Krankheiten auf unser Leben verändert. GSK strebt dabei nach einer

partnerschaftlichen Zusammenarbeit, bei welcher stets das Interesse

des Patienten im Mittelpunkt steht und frei von Einflussnahmen durch

Pharmaunternehmen ist. Diese Zusammenarbeit geht mit geldwerten

Leistungen für Forschung und Entwicklung, Beratungs- und

Trainingstätigkeiten und medizinische Fortbildung einher. «Wir sehen

uns in einer Vorreiter-Rolle, was Transparenz betrifft, und hoffen,

das Vertrauen der Öffentlichkeit und vor allem von Patientinnen und

Patienten in Pharmafirmen verbessern zu können.» betont Daniel

Breitenstein, Geschäftsführer von GSK Schweiz. Daher unterstützt GSK

den von der EFPIA verabschiedeten «EFPIA Disclosure Code» auch

weiterhin konsequent.



GSK ist den Weg der Transparenz-Initiative konsequent weiter

gegangen. GSK ist davon überzeugt, dass maximale Transparenz nur dann

erreicht werden kann, wenn individuell zugeordnet werden kann, welche

Zahlung in welcher Höhe für welche Leistung erfolgt ist. GSK setzt

daher den «EFPIA Disclosure Code» konsequent um und arbeitet nur mit

Ärzten zusammen, die diesen Ansatz maximaler Transparenz unterstützen

und einer namentlichen Veröffentlichung für erhaltene geldwerte

Leistungen zustimmen. Diese Einwilligung ist fester Bestandteil der

Verträge bei GSK. Gibt der Arzt keine Einwilligung, kommt auch kein

Vertrag zustande («no consent-no contract»-Strategie). «Erfreulich

ist, dass diese Strategie funktioniert: Ausnahmslos alle

medizinischen Fachpersonen, mit denen wir in 2016 zusammengearbeitet

haben, haben einer individuellen Veröffentlichung der Zahlungen

zugestimmt», so Breitenstein.



GSK ist Vorreiter in Bezug auf Transparenz-Initiativen und

ethischen Verkaufspraktiken.



GSK hat in den letzten 13 Jahren bereits eine Reihe von Massnahmen

ergriffen, welche die Zusammenarbeit mit Ärzten verändert und

transparent gemacht haben, um den steigenden gesellschaftlichen

Erwartungen an die Industrie besser zu entsprechen. Diese

Veränderungen gehen über die aktuellen Branchenleitlinien und damit

anderer Firmen der Branche hinaus.



Eine Infografik gibt einen Überblick über diese

Vorreiter-Massnahmen und die Zuwendungen 2016: http://ots.ch/pMx6T.

Die namentliche Offenlegung aller Zahlungen sind auf

http://ots.ch/zHyfQ einsehbar.



GSK - GlaxoSmithKline ist ein weltweit führendes,

forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Forschung

und Entwicklung einer breiten Palette innovativer Produkte aus den

drei Hauptbereichen Arzneimittel, Impfstoffe und Consumer Healthcare

widmet. Mit unseren Arzneimitteln, Impfstoffen und Consumer

Healthcare Produkten, die wir entwickeln, möchten wir die Gesundheit

und das Wohlbefinden der Menschen fördern, indem wir ihnen ein

aktiveres, gesünderes und längeres Leben ermöglichen. Das Unternehmen

GlaxoSmithKline wurde im Jahr 2000 im Rahmen einer Fusion von Glaxo

Wellcome und Smith-Kline Beecham gegründet. Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.glaxosmithkline.ch.



