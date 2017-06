Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hochtief von 120 auf 130 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Analyst Joaquin Ferrer begründete die Zielerhöhung in einer Studie vom Dienstag mit einer gesunkenen Erwartung in puncto Nettoverschuldung. Zudem hätten die Geschäfte in den USA und Australien gute Perspektiven. Die Aktien des Baukonzerns erschienen aber nach wir vor zu teuer. Der Experte zieht die Anteilsscheine von ACS vor./mis/ajx

