FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's geht davon aus, dass der Handelskonzern Metro seine Aufspaltung wie geplant umsetzen kann und bescheinigt ihm eine Bonität von unverändert Baa3. Mit der Bestätigung sei die Mitte Dezember begonnene Überprüfung der Kreditwürdigkeit abgeschlossen, teilte die Ratingagentur mit. Der Ausblick sei stabil. Die bisherige Metro AG wird sich in Ceconomy AG umbenennen. Bei ihr verbleibt das Geschäft rund um die Elektronikketten Media-Markt und Saturn.

Der Metro Wholesale & Food Specialist AG, die Metro an die Börse bringen will, wurde ein vorläufiges Rating von Ba1 gegeben. Nach Abschluss der Aufspaltung, voraussichtlich in einigen Wochen, werde es in ein endgültiges Rating umgewandelt. Die unterschiedlichen Einstufungen begründet Moody's damit, dass auf die Gesellschaft nahezu alle Verbindlichkeiten von Metro verlagert würden. Ihr Kreditprofil sei daher nicht angemessen für die Bewertung mit Baa3.

June 27, 2017

