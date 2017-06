Während die Nordex-Aktie am Freitag noch ein neues 3-Jahres-Tief bei 10,29 markierte, hat sich in dieser Woche die Stimmung deutlich aufgehellt. Nach einem Kursgewinn von 3,5% gestern notiert das Papier des Windkraftanlagen-Herstellers heute erneut mit über 4% im Plus und ist damit sogar Spitzenreiter im TecDax. Das ist auch bitter nötig, denn Nordex-Aktionäre müssen seit Jahresauftakt...

