Als Gold am Montag kurz nach 10 Uhr plötzlich anderthalb Prozent binnen zwei Minuten wegbrach, hielten die Trader den Atem an. Was war los? Nichts war los. Das wirkte, als hätte man bei "Groß-Zockers" versehentlich eine Null zu viel bei einer Short-Order im Future eingegeben und dadurch aus Versehen alle im Markt liegenden Kauforders weggeputzt. Was daran gut war: Man konnte sehen, dass die im Tief erreichte 200-Tage-Linie offenbar eine starke Verteidigungslinie ist. Die hielt, Gold zieht schon wieder an und wer weiß, vielleicht ist es jetzt gerade der Schwung dieses Konters, der den Goldpreis höher zieht ...

