DGAP-Media / 2017-06-27 / 13:03 Die Stada Arzneimittel AG (WKN: 725180) hat gestern das Scheitern des Übernahmeangebots der Investoren Bain und Cinven gemeldet. Zum Angebotspreis von 66,00 EUR wurden nur 65,52 % der Aktien angedient statt der notwendigen 67,50 %. Der Börsenkurs fiel danach auf etwa 58 EUR. Stada ist bei der Shareholder Value Beteiligungen AG die größte Portfolioposition und wurde vollständig angedient. Der Vorstand bedauert, dass das Angebot an der Gier weniger Aktionäre gescheitert ist, die sich in einem Bieterwettbewerb offensichtlich noch höhere Prämien erhofft hatten. Für die Shareholder Value Beteiligungen AG bedeutet das bei dieser Position einen (vorübergehenden) Rücksetzer. Wir gehen von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass entweder durch die jetzt gescheiterten Bieter Bain/Cinven oder durch die zuvor ausgeschiedenen Bieter Advent/Permira und eventuell auch durch noch unbekannte Dritte ein neuer Anlauf zur Übernahme von Stada erfolgen wird. Auf dem Weg dorthin ist mit einiger Volatilität in der Aktie zu rechnen. Wir erwarten, dass der Kurs auch weiterhin die Tatsache widerspiegeln wird, dass Stada ein Übernahmeziel ist. Für die Shareholder Value Beteiligungen AG bedeutet dies, dass an der Position festgehalten wird. Kontakt: Reiner Sachs Vorstand Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt Tel: 069 6698300 Email: reiner.sachs@shareholdervalue.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Shareholder Value Beteiligungen AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Straße 1 60311 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69-6698-3011 Fax: +49 (0)69- 6698-3016 E-Mail: petra.sautter@shareholdervalue.de Internet: www.shareholdervalue.de ISIN: DE000A168205 WKN: A16820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 586745 2017-06-27

