MOSKAU (dpa-AFX) - Dem Flugzeugbauer Airbus winkt ein Großauftrag aus Russland. Die Fluggesellschaft Aeroflot liebäugele mit 28 Airbus-350-Fliegern, sagte Giorgio Callegari, Vize-Chef von Aeroflot am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Bestellung könne noch in diesem Jahr erfolgen.

Am Ende wären es doppelt so viele Flugzeuge wie ursprünglich vorgesehen. Der Verwaltungsrat habe vergangenen Monat den Kauf einer zweiten Tranche über 14 A350-900 Jets genehmigt, sagte Callegari. Dem Manager zufolge ist man sich mit Airbus noch nicht ganz handelseinig. Neben der Kabinenausstattung werde auch noch über den Preis verhandelt. Laut Liste hätte die Bestellung einen Gesamtwert von 8,7 Milliarden Euro. Deutliche Rabatte sind in der Branche allerdings üblich.

Die hopchmodernen Großraumflieger sollen auf den Strecken nach China und den USA eingesetzt werden und zum Teil ältere Modelle des Airbus A330 ersetzen./she/das

