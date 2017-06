Warlitz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Endlich ist Sommer und damit Zeit für den verdienten Jahresurlaub. Während der Ferien kommt es vor, dass ganze Nachbarschaften nicht mehr täglich im eigenen Garten, sondern an den Stränden Spaniens, Frankreichs und Italiens anzutreffen sind. Eine Tatsache, die Kriminelle verstärkt nutzen, um sich tags oder nachts Zugang zu den leeren Häusern zu verschaffen. Auch wenn das eigene Heim von Dieben verschont wird, sind Angst und Unsicherheit mittlerweile ständige und lästige Begleiter in der eigentlich schönsten Zeit des Jahres. Mit einigen Tipps gelingt es, diese Sorgen vor dem Urlaub abzulegen und ganz entspannt die freien Tage zu genießen. Eine große Hilfe bei der intelligenten Hausüberwachung vom Urlaubsort aus stellt zudem die neuartige Solarkamera von luis energy dar. Der Eingang, der Garten und weitere wichtige Bereiche sind damit auch in der Ferne immer im Blick. Dank der verbauten Solar- und WLAN-Technologie wird dafür kein Kabel benötigt.



Sicherheitstipps für den Urlaub



Jeder Urlauber sollte einen Bekannten vor Ort darum bitten, hin und wieder nach dem Rechten zu sehen. Das lässt das Haus bewacht erscheinen und schreckt potentielle Diebe auf diese Weise ab. Zudem gibt es ein sicheres Gefühl, am Telefon zu erfahren, dass alles in bester Ordnung ist. Außerdem sind verschiedene technische Hilfsmittel auf dem Markt erhältlich, die Hausbesitzer einsetzen können.



Klassisch gehören Zeitschaltuhren zum nützlichen Equipment. Wenn in unregelmäßigen Abständen das Licht im Haus an- und ausgeschaltet wird, wirkt es bewohnt. Tatsächlich achten Einbrecher ganz genau auf solche Details. Wenn sie während des Auskundschaftens feststellen, dass möglicherweise Personen im Gebäude sind, lassen sie in aller Regel von ihrem Vorhaben ab. Daneben gibt es mittlerweile einige weitere moderne Sicherheitssysteme, die für Urlauber sehr interessant sind. Dazu zählt zum Beispiel die Außenkamera von luis energy. Die Besonderheit ist, dass sich das Gerät über WLAN und eine zugehörige App mit dem Handy verbinden lässt. Über das heimische Netzwerk gelangen die Videoaufnahmen in Echtzeit auf das Smartphone der Urlauber. Diese können sich jederzeit davon überzeugen, dass daheim alles so ist, wie es sein soll. Außerdem verfügt die Sicherheitskamera über einen Bewegungssensor. Auf Wunsch überwacht dieser alle Bewegungen innerhalb eines Bereichs von zwanzig Metern.



Sobald Auffälligkeiten registriert werden, wird die Kamera automatisch aktiviert und schickt eine Push-Up-Benachrichtigung ans Smartphone. Die Nutzer können dann sofort auf die Live-Bilder zugreifen und sehen, was zu Hause passiert.



Wenn die Urlauber gerade im Meer entspannen, statt auf das Handy zu schauen, ist das auch kein Problem. Die aufgenommenen Videos werden auf einer SD-Karte im Gerät gespeichert und können über die App nach Belieben abgerufen werden. Ist tatsächlich ein Unbefugter auf dem eigenen Grundstück, kann zügig ein Nachbar vor Ort oder die Polizei alarmiert werden.



Ist Sicherheitstechnik schwer zu installieren?



Noch immer herrscht bei vielen Hausbesitzern die Meinung vor, Kameras und andere intelligente Sicherungssysteme seien mit hohen Kosten und enormem Aufwand verbunden. Dank der fortschreitenden technologischen Entwicklung ist das aber nicht mehr der Fall. Ebenso wie Smartphones oder Kameras für die Schnappschüsse im Urlaub hohe Bildqualitäten zu erschwinglichen Preisen liefern, sind auch moderne Sicherheitsanlagen lange nicht mehr so exklusiv wie früher. Dazu hat außerdem die gestiegene Nachfrage beigetragen, seitdem Einbrüche in Deutschland leider so häufig geworden sind.



Wenn eine Sicherheitskamera angeschafft werden soll, sind die Auflösung, der Nachtmodus und die Stromversorgung wichtige Aspekte. Im Bereich der Bildqualität ist eine HD-Auflösung mittlerweile der Standard. Vorteil ist, dass sich Einbrecher darauf gut identifizieren lassen. Die bekannten verschwommenen Bilder, auf denen im Prinzip jeder zu sehen sein könnte, gehören damit endgültig der Vergangenheit an. Durch IR-Scheinwerfer, das sind Strahler im infraroten Spektrum, ist außerdem das Problem der Dunkelheit behoben. Zeitgemäße Kameras können das fürs menschliche Auge unsichtbare Licht für ihre Aufnahmen nutzen. Letzte Probleme waren bisher die Datenverbindung und die Stromversorgung. So war es lange Zeit erforderlich, Kabel vom Haus in den Garten zu verlegen. Für eine spontane Maßnahme vor dem Strandurlaub ist das entschieden zu aufwendig.



Hierauf hat die Firma luis energy ebenfalls reagiert, ihre Solarkamera benötigt weder Daten- noch Stromkabel. Geschäftsführer Jan Luis erklärt dazu: "mit unserer Solarkamera ist es erstmals möglich, eine WLAN-Außenkamera komplett ohne Steckdose zu betreiben".



Die Kamera von luis energy wird stattdessen über eine Solarzelle und einen modernen Akku mit dem nötigen Strom versorgt. Damit ist die Sicherheitskamera so konzipiert, dass sie das ganze Jahr über ohne Netzbetrieb eingesetzt werden kann. Dank dieser Innovation ist es egal, wie lange der Urlaub dauert - Haus und Garten sind sicher im Blick. Diese Technik ist zudem sehr vorteilhaft, wenn es um die Installation der Anlage geht. Durch das WLAN der Solarkamera wird kein einziges Kabel benötigt. Die Kamera kann also an jedem gewünschten Ort montiert werden und sendet ihre Daten drahtlos ins Haus und über das Internet weiter an das eigene Smartphone. Vor der Abfahrt ins Hotel oder die Ferienanlage wird die Anlage einfach per Knopfdruck in Betrieb genommen. Auf Wunsch kann zudem die intelligente zuhause-Funktion aktiviert werden. Diese registriert, wann der Hausbesitzer da ist und schaltet für diese Zeit die Bewegungserkennung aus. So werden lästige Fehlalarme vermieden.



Spezielle App für die Überwachung aus dem Urlaub



Eine speziell entwickelte App ist zusätzlicher Bestandteil dieses Produktes. Es gibt sie für Smartphones mit Android- und iOs-Betriebssystemen. Die Bedienung ist einfach und erfolgt intuitiv, sodass keine besonderen technischen Kenntnisse nötig sind, um im Urlaub die Bilder von zu Hause abzurufen. Selbstverständlich ist das Programm deutschsprachig, um für jeden Anwender nutzbar zu sein. Die App lässt sich übrigens für weitere technische Lösungen von luis energy nutzen. Ebenso wie die Solarkamera können Dienste von SmartHome und SmartGarden weltweit abgerufen und gesteuert werden. So lässt sich beispielsweise eine entsprechend ausgestattete Haustür per Smartphone-Befehl vom Wanderweg in den Bergen aus öffnen.



Last-Minute-Urlaub mit angenehmer Sicherheit



Wer noch keinen Jahresurlaub geplant hat, kann mit einer Kombination der genannten Tipps ganz entspannt auf die Suche nach einem Schnäppchen gehen. Tatsächlich gibt es gerade jetzt sehr viele interessante Angebote auf dem Markt. Wenn gewünscht, kann der Flug in die Karibik, nach Italien oder auf eine kanarische Insel schon in den nächsten Tagen starten. Die Sicherheitstechnik zu Hause ist dafür gewappnet. Die Solarkamera von luis energy gibt im Fachhandel und direkt beim Hersteller.



Weitere Informationen über den seit 1999 bestehenden Hersteller von Kameraprodukten in Industriequalität sind im Internet unter www.luis.eu zu finden.



OTS: LUIS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127112 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127112.rss2



Pressekontakt: Jan Luis, LUIS GmbH, Dorfstrasse 43, 19230 Warlitz Tel 040 22 866 466, Fax 040 22 866 466, Email info@luis.eu, www.luis.eu