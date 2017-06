Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt am Wörthersee (pta032/27.06.2017/13:15) - Die HETA ASSET RESOLUTION AG ("HETA") und ihre Tochtergesellschaft HETA Asset Resolution GmbH ("HAR GmbH") geben bekannt, dass heute, 27.Juni 2017, eine Vereinbarung zum Verkauf bzw. Kauf von 100 % der Anteile an der HETA ASSET RESOLUTION Auto Bulgaria OOD (HARBG) und HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD (HARABG) mit einer bulgarischen Käufergesellschaft KLSN EOOD unterzeichnet wurde.



Die HARBG sowie die HARABG sind ehemalige Leasinggesellschaften und haben ihren Sitz in Sofia, Bulgarien.



Mit dem erfolgreichen Vollzug des Verkaufs, der zeitnah geplant ist, übt die HETA in Bulgarien keine operative Tätigkeit mehr aus.



(Ende)



Aussender: HETA ASSET RESOLUTION AG Adresse: Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee Land: Österreich Ansprechpartner: Communication Management Tel.: +43 (0) 50209 2492 E-Mail: communication@heta-asset-resolution.com Website: www.heta-asset-resolution.com



ISIN(s): XS0272401356 (Anleihe), XS0281875483 (Anleihe), XS0289201484 (Anleihe), XS0292051835 (Anleihe), XS0293593421 (Anleihe) Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien Weitere Handelsplätze: Börse Luxemburg; Dritter Markt der Wiener Börse (angegebene ISINs sind die größten Emissionen des Emittenten nach Volumen)



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1498562100323



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 27, 2017 07:15 ET (11:15 GMT)