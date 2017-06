Streit im Vorstand und im Aufsichtsrat, Verluste, Schulden - das waren in der Vergangenheit die Schlagzeilen bei PNE Wind. Weht da ein neuer Wind, Egbert Prior von der Prior Börse? Egbert Prior ist optimistisch: sein Kursziel für die Aktie von PNE Wind auf 12 bis 18 Monate: satte fünf Euro. Das Gros der Analysten liegt bei 3,80 Euro. Woher dieser Optimismus, ist ja nicht so, dass PNE nicht schon ein bisschen was draufgesattelt hat in den letzten Monaten? Neue Investoren, neue Strategie, weniger Kosten - wie soll das alles gehen. Egbert Prior erklärt es.