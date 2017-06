Die Deutsche Bank hat die Aktie des Lebensmittelherstellers Nestle nach dem Einstieg des Hedge-Fonds Third Point auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Dessen Forderungen nach steigenden Margen, einer höheren Fremdkapitalaufnahme und der Trennung von Randgeschäften inklusive der Beteiligung am Kosmetikkonzern L'Oreal enthielten fast nichts, was der Markt nicht schon vor der Berufung des neuen Konzernchefs Ulf Mark Schneider diskutiert habe, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer Studie vom Dienstag./gl/ajx

