Leipzig, 27. Juni 2017 - Bei der CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414), ein chancenorientierter Immobilieninvestor in deutsche Büroimmobilien, hat Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG und größter Einzelaktionär von CONSUS Commercial Property, seinen Aktienanteil erhöht. Über seine Vermögensverwaltung TO-Holding GmbH hält Olek nunmehr 26,5 Prozent an CONSUS nach bisher 25,01 Prozent. Damit hat Olek seinen Bestand an CONSUS-Aktien in den vergangenen Wochen durch Zukäufe um über 250.000 Stück auf nunmehr rd. 6,3 Mio. Aktien aufgestockt.

Stanley Bronisz, Vorstandsvorsitzender der CONSUS Commercial Property AG, sagt: "Wir begrüßen die Entscheidung von Thomas Olek und werten Sie als großen Vertrauensbeweis für unsere bisherige Arbeit und als Beleg für unseren erfolgreichen Wachstumskurs. Mit Thomas Olek und der publity AG verbindet uns eine umfangreiche Zusammenarbeit bei der Suche nach attraktiven Büroimmobilien und der anschließenden Wertentwicklung der Objekte."

Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG, sagt: "Als größter Einzelaktionär möchte ich CONSUS mit meinem strategischen Investment auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Dividendentitel sowie beim planmäßigen Ausbau des Portfolios unterstützen. Im Laufe des Monats Juli plane ich, meinen Anteil weiter um zusätzlich ca. 700.000 Aktien auf rund 29 Prozent zu erhöhen."

Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: Consus@edicto.de

Über CONSUS Commercial Property AG

Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS") baut als chancenorientierter Immobilieninvestor dynamisch ein Bestandsportfolio mit Fokus Büroimmobilien auf. Mit einem Value-add-Ansatz und dem Erwerb unter anderem aus Sondersituationen zielt CONSUS dabei auf ein überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Objekte mit Marktwerten zwischen 10 und 25 Mio. Euro und ist so in einem gegenüber anderen Objektgrößen weniger wettbewerbsintensiven Umfeld aktiv. Durch die attraktiven Nettoanfangsrenditen, die in dieser Größenklasse im Value-add-Bereich realisierbar sind, sieht sich CONSUS für unterschiedliche Marktzyklen und Finanzierungsumfelder gut positioniert. Ein aktives Asset Management dient der zusätzlichen Realisierung von Werten und steigenden Mieteinnahmen des Portfolios. Anspruch ist es, hohe Funds from Operations (FFO) zu erwirtschaften. Dabei setzt CONSUS auf effiziente Strukturen und arbeitet im Objektankauf, bei der Dealabwicklung sowie im Asset Management mit führenden Partnern am deutschen Markt zusammen.

